.com - Premiazioni dell’evento “Smart Integration Satellite Capability” a Roma

Leggi su .com

Venerdì 22 novembre 2024, alle ore 14:00, si terrà al’evento di premiazione della Open Innovation Challenge “”. L’iniziativa, promossa da Lazio Innova insieme a Thales Alenia Space Italia, ha come obiettivo lo sviluppo di soluzioni innovative per la creazione di fabbriche intelligenti (Factory) che si concentrano sull’integrazione e l’assemblaggio di componenti per piccoli satelliti. Durante l’evento, verranno presentate le startup vincitrici che hanno proposto tecnologie avanzate per il settore spaziale.La sfida dellaL’iniziativa “” rappresenta un’opportunità unica per le startup e le imprese innovative di contribuire allo sviluppo delle tecnologie necessarie per l’assemblaggio, l’integrazione e il testing (AIT) di componenti di piccoli satelliti.