Perché non fare impianti di compostaggio sotto le pale eoliche? La Campania ne ha bisogno

La puntata di Report dello scorso 9 novembre 2024, grazie a Bernardo Iovene ed anche con il mio contributo, ha illustrato come i dati sanitari inpeggiorano costantemente a causa della assoluta inerzia della politica regionale nel risolvere i problemi causati da 40 anni almeno di disastri ambientali, con non meno di 2746 siti inquinati da bonificare censiti da Ispra nel 2023, al 90% nelle Province di Napoli e Caserta (Terra dei Fuochi).Silenzio assoluto dei media locali su questa puntata mentre anche mercoledì, e con sommo orgoglio, il nostro Presidente De Luca ha presentato i dati sulle rinnovabili indefinendo la Regione come la più “sostenibile” di Italia, dimenticando che resta la Regione con i peggiori dati sanitari innanzitutto per disastri ambientali.Restiamo unica Regione di Italia con zero assoluto difinali di smaltimento a norma da oltre 40 anni.