Perché la strategia di Trump contro il fentanyl rischia di rivelarsi inefficace

«Biden ha distrutto il confine. Il presidentedistruggerà i cartelli della droga», è uno degli slogan che si leggono sul sito della campagna elettorale di Donald, vincitore delle ultime elezioni presidenziali statunitensi.fa riferimento alla crisi che ormai da anni devasta gli Stati Uniti: quella degli oppioidi, e in particolare del. Questo oppioide sintetico, pur non derivando dall’oppio come l’eroina e la morfina, agisce in modo simile sulla percezione del dolore. In medicina viene utilizzato come analgesico e anestetico, ma a partire dal 2016 la diffusione, l’abuso e conseguentemente le morti per overdose da questa sostanza sono aumentati a un ritmo senza precedenti, anno dopo anno. Delle 108.000 morti per overdose registrate nel 2022 negli Stati Uniti, circa 74.