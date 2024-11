Oasport.it - LIVE Ruud-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: giocatori in campo! Serve un miracolo al russo per sfidare Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:36che ha giocato le prime due partite contro Zverev e Alcaraz, senza però approfittare di clamorosi passaggi a vuoto, come nel caso della partita inaugurale del gruppo trae l’iberico.in!20:25 Ammirevole comunque il percorso del giocatore di Oslo. Archiviata la stagione su terra, ha saputo tenere botta strappando in extremis un posto a Torino. Poi l’occasione si è presentata ed è stato magistrale a trasformarla (con ogni probabilità) in oro colato.20:21 Norvegese che non si sarebbe mai aspettato di avere un match point tale sulla racchetta per accedere in semifinale alla vigilia. La vittoria incredibile contro Alcaraz all’esordio è stata il “la” per il torneo del norvegese. Ricordiamo che, qualora completasse l’impresa, chiuderebbe l’anno quantomeno al numero 6 del mondo.