Ilnapolista.it - L’interista Bonolis: «Il rigore poteva anche non esserci. Conte ha ragione sul Var»

Leggi su Ilnapolista.it

Durante la trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda su Radio Capri, è intervenuto Paolo, celebre conduttore televisivo e noto tifoso interista, per esprimere il suo punto di vista su vari temi calcistici dopo Inter-Napoli. Sulin favore dell’Inter e sul Var ha dichiarato:«Secondo me, ilnon. Ero in tribuna, quindi non ho avuto una visione chiara, ma da quello che si è visto non saprei dire con certezza. In ogni caso, non ha influito sul risultato della partita. Ciò che diceè giusto: se il Var esiste, deve essere utilizzato; altrimenti diventa inutile. Il Var rappresenta un perfezionamento del metro arbitrale, ma se poi l’arbitro ha semprea prescindere, allora tutto questo mi sembra surreale».Leggi: De Laurentiis: «fuori luogo le dichiarazioni di Marotta, il Var serve per evitare errori arbitrali»: «Non escluderei neil Milan dallo scudetto»Sulla classifica e il campionato:«Quest’anno bisogna tenere d’occhio tutte le squadre.