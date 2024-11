Ilrestodelcarlino.it - Ledesma va al... maximo: 100% sui calci piazzati. Età media ’green’ dello staff tecnico: 34 anni

È stato un inizio di stagione da montagne russe per il Valorugby, tra grandi vittorie e livide sconfitte. Ripercorriamolo attraverso qualche cifra. 2 I ko nelle ultime due partite; dopo un avvio di annata da favola, ultimi dieci giorni da tregenda. 3 punti servono ora a Diavoli per acciuffare un posto nelle semifinali di Coppa Italia, in seguito all’inaspettata sconfitta con Vicenza. Occorrerà vincere a Padova, a metà dicembre, per non dover sperare in un inciampo da parte dei vicentini. 4 sono i giocatori della A Elite convocati per i test match autunnali: Bertaccini (Valorugby) nell’Italia; Dell’Acqua (Valorugby) e Moreno (Lazio) nel Brasile; Fernandez (Colorno) nel Cile. 5 i “centenari” del Valorugby. Matteo dell’Acqua guida con 156 match giocati in campionato; nella sua ombra Davide Farolini, con 155; Davide Rimpelli è a 111; Armand Du Preez a 104 e da qualche settimana si è unito a questo ristretto super-club Mirko Amenta, 102 partite granata.