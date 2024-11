Sport.quotidiano.net - L’allenamento a porte aperte. Sorrisi ed entusiasmo a Saliceta. Presente un centinaio di tifosi

Una bella atmosfera quella che si è respirata ieri mattina aperdel Modena. Undisugli spalti, non male davvero per un giorno feriale, ad assistere alla seduta diretta da Paolo mandelli e dal suo staff. La squadra, dopo un iniziale riscaldamento, ha svolto un lavoro tecnico tattico concluso con la classica partitella finale a campo ridotto. Si diceva dell’atmosfera: la squadra è apparsa serena e si è respirato da bordo campo unche fa ben sperare per il futuro. Assente il lungodegente Pergreffi (comunquead assistere al), i nazionali Idrissi e Sassi, nonché il convalescente Alberti. Hanno lavorato a parte Dellavalle e Di Pardo, mentre Gliozzi e Pedro Mendes sono stati con la squadra per quasi tutta la seduta, saltando solo la partitella finale, alla quale ha partecipato un Ponsi pienamente recuperato.