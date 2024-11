Iltempo.it - Il ritorno della serie Magnum, magico connubio tra grandi distillati e maestri fotografia

Leggi su Iltempo.it

Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Arriva la seconda edizioneche racconta l'insolito incontro tra le eccellenze del rum e: iselezionati dal rum guru Luca Gargano abbinati alle fotografie di Alex Webb dell'agenziaPhotos. Lanasce nel 2021 dall'idea di far incontrare idel rum con i, in un progetto che unisce due eccellenze. L'idea originaria è di Luca Gargano, presidente di Velier, storica società di importazione e distribuzione di. Già a partire dagli anni 2000, Gargano fu tra i primi a portare le fotografie scattate durante i suoi viaggi sulle etichette dei rum scoperti in quelle occasioni, con l'intento di aprire una finestra culturale anche sulle distillerie e i luoghi di origine.