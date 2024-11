Oasport.it - Dove vedere in tv gli Europei di curling 2024: il calendario delle partite dell’Italia

Sia per il settore maschile che per il comparto femminile glidisi disputeranno a Lohja, in Finlandia, da sabato 16 a sabato 23 novembre: l’Italia sarà presente in entrambi i tornei continentali e nella prima fase sfiderà le altre nove selezioni presenti, cercando di rientrare tra le migliori quattro del round robin. In ciascuno dei due tornei, infatti, le dieci Nazioni in gara si affronteranno in un girone all’italiana al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima classificata retrocederanno nella B-Division.Sulle piste del Kisakallio Sports Institute, tra gli uomini a rappresentare l’Italia sarà la formazione composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovannella ed Alberto Zisa., mentre tra le donne toccherà alla selezione formata da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis.