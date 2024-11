Secoloditalia.it - Da Marco Rubio a Susie Wiles: chi sono i gladiatori mediatici dell’amministrazione Trump

Donaldnon si smentisce mai. Dopo il ritorno trionfale sulla scena politica americana, il presidente-eletto sta componendo il suo team di governo con una strategia che mischia spettacolo, fedeltà e un pizzico di provocazione. I nomi scelti per i ruoli chiave non impressionano per esperienza burocratica, ma per impatto mediatico. È una scommessa audace che riflette il carattere del magnate newyorkese: meglio volti telegenici e leali che tecnocrati freddi e distanti.Una squadra da palco, non da retroviaSe nel 2016aveva riempito la Casa Bianca di “estranei” provenienti dal mondo delle aziende o delle forze armate, questa volta ha deciso di non ripetere errori. Basta con i Rex Tillerson e i Jim Mattis, colpevoli di non aver capito fino in fondo ilismo e fin troppo chiacchierati come “gli stabilizzatori” del vecchio mandato.