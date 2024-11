Amica.it - X Factor 2024: stasera in tv è Hell Factor, con due eliminati. Ecco i brani assegnati dai giudici e le altre anticipazioni

È una delle puntate più temute: giovedì 14 Xdiventa, serata senza pause che vedrà tra gli artisti in gara una doppia eliminazione. Nel quarto appuntamento con i Live Show, in diretta dalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, i 4Achille Lauro, Jake La Furia (rimasto con 2 concorrenti), Manuel Agnelli e Paola Iezzi (rimasta con una sola concorrente) sono pronti a darsi battaglia sul palco dell’XArena. Giorgia, alla conduzione, detterà i tempi dello show.La puntata si apre con la “giostra” e la prima eliminazioneIn apertura di puntata nello show Sky Original prodotto da Fremantle, ci sarà la “giostra”, l’esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, col proprio cavallo di battaglia: già al termine di questo primo round ci sarà la prima, velocissima, eliminazione.