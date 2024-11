Ilrestodelcarlino.it - Teatro di Concordia Filippo Graziani canta Ivan

La musica d’autore protagonista nel secondo appuntamento della stagione 2024/25 deldel Popolo di, dove sabato, il 16 novembre alle 21, arriva(foto), secondogenito dell’indimenticato. Nel piccolo centro della Bassa riproporrà un concerto che fin dalle prime date ha riscosso unanimi entusiasti consensi: ’– Per gli amici tour’, dover accanto a lui sul palco ci sarà anche il fratello Tommy come batterista. Con questo concerto omaggio, ma carico di sorprese,, tra iutori più promettenti della sua generazione, si appresta a toccare le corde più intime del cuore, celebrando l’eredità di suo padre, leggenda della musica italiana. Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di, deceduto nel 1997, il suo spirito e la sua proposta musicale, un rock triste, romantico, suggestivo e pieno di contaminazioni, torna a vibrare attraverso il figlioche gli ha dedicato questo album ’– Per gli amici’, una collezione di otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano.