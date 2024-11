Liberoquotidiano.it - Sinner vola in semifinale da primo in classifica: il colpo con cui umilia Medvedev | Guarda

Jannikha battuto Daniil6-3 6-4 nel terzo incontro delle Atp Finals di Torino. Il numero uno al mondo, già certo della qualificazione alla, chiude il girone daincon un percorso netto e tutti gli avversari - De Minaur, Fritz e lo stesso russo - battuti per 2-0: dovrà attendere domani per conoscere il nome del suo avversario in. Partenza sprint dell'altoatesino che tiene il servizio a zero. Solido al servizio anche il russo che concede solo un 15 e impatta sull'1-1. Nel terzo game il numero uno del mondo perde ilpunto al servizio per un ottimo attacco di rovescio dell'avversario. L'azzurro, però, chiude il game a 15 senza difficoltà, trovando tre punti diretti con il servizio. Il quarto game è una formalità perche incassa un errore gratuito con il dritto die poi infila tre vincenti per il 2-2.