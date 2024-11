Anteprima24.it - Sabato al Fatebenefratelli la giornata di prevenzione e diagnosi per il piede diabetico

Tempo di lettura: < 1 minuto16 novembre l’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento organizza una “di” con screening gratuito che prevede esame Ecocolordoppler arti inferiori, con visite specialistiche “vascolare ed ortopedica” per il “”.Lo scopo è quello di individuare in fase precoce le alterazioni morfo- funzionali causate dal diabete mellito quali lesioni pre-ulcerative, difetti delle strutture ossee, tendinee e del microcircolo e la presenza di neuropatia distale.L’equipe medica specialistica del “”, sia in fase preventiva che diagnostica, potrà proporre un iter terapeutico idoneo alle esigenze del paziente, efficace e risolutivo, rifacendosi ai protocolli dell’attuale medicina personalizzata.Ricordiamo che le prestazioni effettuate, fondamentali per ladi una delle complicanze più temibili del “Diabete Mellito” quale il, saranno: esame ecocolordoppler arti inferiori con consulenza vascolare, consulenza ortopedica con esame dele, se presenti, consulenza vulnologica delle lesioni ulcerative arti inferiori.