Ritrovamento choc al cimitero romano del Verano | una donna morta accasciata su una tomba

Leggi su Dayitalianews.com

Unaè stata trovataneldel, a Roma,su una. Non è chiaro cosa abbia provocato la morte della, ma al momento non si esclude alcuna pista: dalla rapina finita male al malore, fino ad una possibile aggressione o una caduta accidentale. I poliziotti del commissariato San Lorenzo, che stanno indagando sul caso, non escludono alcuna pista.al: i suoi effetti personali sparsi per terraCome riportato da Repubblica, il corpo dellaè stato ritrovato verso le 12:00 di ieri, 13 novembre, vicino al sacrario militare, dove riposano i militari morti durante le due guerre mondiali. I poliziotti hanno escluso l’ipotesi di un incidente stradale, ma c’è un particolare che potrebbe fornire indizi utili: gli oggetti personali e i beni dellaerano sparsi per strada, cosa che farebbe pensare ad una caduta accidentale, ad una rapina o un’aggressione finita male.