Gamberorosso.it - Prezzi da record per le uova, tutta colpa dell’aviaria

Leggi su Gamberorosso.it

Quelle da galline allevate in gabbia costano 1.87 al chilo all'ingrosso, si sale fino a 1.99 per quelle allevate a terra: in qualsiasi caso, però, idellestanno vivendo un’impennata senza precedenti, con un aumento del 34% dallo scorso agosto. La causa? L’influenza aviaria che si sta diffondendo inEuropa e che in questi mesi sta diventando preoccupante anche in Italia.L'influenza aviaria che fa schizzare idellePrendiamo, per esempio, il mese di ottobre: i rincari sulleitaliane sono stati del 7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, secondo i dati riportati dalla Commissione unica nazionale delle(Cun). E già nel 2023 si parlava dida capogiro. Altra ragione degli aumenti è da riscontrarsi nella ripresa dei consumi, che in autunno crescono, considerando anche l’uso delleper fare dolci fatti in casa, proprio in un momento in cui la produzione delle galline cala.