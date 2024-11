Ilrestodelcarlino.it - "Nessun taglio all’anestesia-rianimazione"

Non verrà fattoal settore dell’emergenza anestesia-: è la replica senza se e senza ma della direzione Asl alle affermazioni del dottor Ermanno Briglia, direttore del reparto anestesia-dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, nonché candidato di Forza Italia al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna. Il dottor Briglia ha afferma che in questi giorni sono stati operati dalla direzione dei tagli di ore alla reperibilità che riguarda soprattutto il settore dell’emergenza-urgenza. Una scelta che il candidato ha definito "inconcepibile". Briglia si è detto "molto preoccupato nell’apprendere da fonti assolutamente inconfutabili che il servizio di anestesia edel nostro ospedale, è stato oggetto di una riduzione della ‘turnistica’ di presenza degli anestesisti-rianimatori, in regime di reperibilità, soprattutto nelle ore pomeridiane nel nostro ospedale dove sono attive quattro guardie mediche H24".