Lanazione.it - Malore fatale mentre è a lavoro, muore a 51 anni

Leggi su Lanazione.it

Casciana Terme (Pisa), 14 novembre 2024 – Tragedia a Casciana Terme, in provincia di Pisa. Un uomo di 51è mortosi trovava anella giornata di oggi, giovedì 14 novembre. La vittima si chiamava Giacomo Barsottini, era residente a Casciana Terme e lavorava in un’azienda per la produzione e vendita di materiale per imballaggi. In base alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un, un arresto cardiocircolatorio,si trovava sul posto di. Sul posto sono intervenuti al più presto i soccorritori del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.