M5S Ciampi | Occorre rifondare l’Alto Calore per difendere le acque irpine

Tempo di lettura: 2 minuti“Centonove milioni di debito. Questo è il buco delda cui ripartire. Il concordato preventivo salva la gestione ma non assolve i responsabili. Con la decisione del tribunale si salva un pezzo storico del sistema di gestione dell’acqua pubblica in Irpinia. E questa vicenda ora ci chiede un atto di responsabilità per il futuro: bisogna evitare che il passato ritorni come un incubo”. Così in una nota il consigliere regionale, Vincenzo.Il M5S si batte da sempre a difesa dell’acqua pubblica. Principio sancito da un referendum a cui non si è dato seguito. Silenziata la volontà del popolo, proprio in riferimento alla ricchezza delle, oggi si potrebbe ripartire proprio dalla nuova gestione del. Si tenga conto degli errori di valutazione del passato; si tenga conto che la politicizzazione e la clientela sono stati i mali principali che hanno scardinato l’ente dalle fondamenta.