L'ex compagno di Giorgia Meloni si è fidanzato con un'attrice di Vivere

Andrea Giambruno, dopo essere stato buttato fuori di casa da, ha ritrovato l’amore fra le braccia di un’altra donna. E non certo una qualsiasi. Lei si chiama Federica Bianco, è(Don Matteo, Squadra Antimafia, ma soprattuttonel ruolo di Daria Fontana) ed è anche un’ex di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega.I due starebbero insieme dalla scorsa estate e la loro relazione continuerebbe tutt’ora, nonostante sembrava si fossero lasciati in seguito a “una sceneggiata napoletana tra lacrime e strepiti in un locale del centro di Roma“. Quella crisi sarebbe subito rientrata dato che il settimanale Gente li ha di nuovo immortalati insieme lo scorso weekend.“Giambruno non va in bianco” – si legge su Dagospia – “La caldissima liaison trasignore Federica Bianco non è un fuoco di Puglia.