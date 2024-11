Linkiesta.it - Inizia un nuovo ciclo politico nel Regno Unito, e non sappiamo come finirà

Se la politica seguisse la logica di un anno scolastico, si potrebbe dire che nelilto a novembre, anziché a settembre. La fine di ottobre ha infatti sancito l’arrivo di una nuova leader dei conservatori e la presentazione di una manovra di bilancio laburista fondamentale per il futuro del paese. Accanto a questi eventi si intrecciano una serie di dinamiche più sottili che aprono un capitolo completamenteper la politica britannica.Le linee di battaglia sono ormai tracciate per le sfide future e unscontro prende forma: il governo laburista guidato sir Keir Starmer ha svelato la sua prima manovra, fatta di scelte coraggiose, mentre Kemi Badenoch, la nuova leader dei Tories, contesterà queste misure in modo veemente,mai fatto prima dal suo partito.