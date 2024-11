Lanazione.it - Ingegneri Firenze: “Subito navetta per collegare Santa Maria Novella e Foster"

, 14 novembre 2024 – “Il sottopasso ferroviario dell’Alta Velocità migliorerà i collegamenti dicon le altre città italiane, consentendo il potenziamento dei servizi di superficie alla stazione centrale. Perle due stazioni,, si potrebbe optare intanto per unaferroviaria, che potrebbe permettere di scegliere in una seconda fase l’introduzione di un tapis roulant o del people mover”. A scriverlo in un documento è la Commissione Trasporti e Infrastrutture dell’Ordine deglidi, a proposito dei lavori per l’Alta Velocità e in particolare del collegamento tra stazione die la nuova stazione. “Il sottopasso ferroviario e la nuova stazione Alta Velocità dirappresentano gli interventi infrastrutturali più importanti in fase di realizzazione in Italia.