Il Gladiatore 2, censurato un bacio tra due uomini: "Sono andati nel panico"

Oggi ha debuttato al cinema Il2, ma gli spettatori non vedranno una scena che è stata tagliata in fase di montaggio. Denzel Washington in un’intervista concessa a Gayety ha rivelato che il suo personaggio Macrinus si è scambiato uncon un altro uomo, ma che alla fine il regista e la produzione hanno pensato che sarebbe stato meglio cestinare quella scena.“C’è stata una scena specifica con un altro uomo. In realtà ho baciato un uomo nel film, ma l’hanno tolto. L’hanno tagliato. Non lo vedrete nel film. Penso che si siano fatti prendere dale dalla situazione nella quale ci troviamo in questo periodo storico. Ho baciato un uomo sulle labbra e loro, credo, non erano ancora pronti per questo. Però l’ho anche ucciso circa cinque minuti dopo. Il, infatti, si può definire anche comedella morte, ma vedrete solo la morte e non il”.