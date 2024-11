Ilrestodelcarlino.it - Bretella, Bignami ai Comuni:: "Impegni mantenuti, ora tocca a voi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le ipotesi per la realizzazione dellaReno-Setta presentate dal viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Galeazzoe dai tecnici di Anas durante il convegno "Reno-Setta: una nuova via per l’Appennino" organizzato da Cna e Ascom. L’incontro si è tenuto al cinema Kursaal di Porretta davanti ad una platea di cittadini. Il tema di un collegamento rapido tra la montagna e la città è così sentito che a fronte di una popolazione che sfiora i 30mila residenti, nel 2016 vennero raccolte circa 14mila firme proprio a sostegno della. "Ritengo siano statigliche come esponente di governo avevo assunto nel maggio 2023 – ha detto il viceministro Galeazzo-. Oggi la progettazione dellaReno-Setta è nel contratto di programma Anas 2021-2025 e abbiamo eseguito il primo livello di progettazione con l’obiettivo di offrire all’Appennino la possibilità di comparare lacon l’adeguamento della statale Porrettana, proposto dalla Regione.