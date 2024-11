Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle salta un turno

Milly Carlucci non rinuncia alla Prima della Scala. Anche di sabato. La conduttrice seguirà da Milano anche quest’anno, come d’abitudine, l’evento culturale per eccellenza, sebbene cada nel giorno canonico di messa in onda dicon le. Sabato 7 dicembre il talent show ballerino non andrà in onda.La semifinale dicon leslitta al 14 dicembre 2024Possiamo anche rivelarvi chesalterà una settimana, dunque, non ci sarà nessuno spostamento in un’altra serata. La semifinale slitterà direttamente a sabato 14 dicembre mentre la finale è prevista sette giorni dopo.Tornare al 7 dicembre, partire in ritardo con il traino notoriamente disastroso de la Prima della Scala avrebbe danneggiato, oltreché impedito alla Carlucci di portare avanti un impegno che dura da anni.