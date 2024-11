Zverev-Ruud in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Alexanderse la vedrà contro Caspernel secondo match di round robin delle ATPdi. Tutto facile all’esordio per il tedesco, che ha liquidato in due set Andrey Rublev e si candida ad essere l’anti-Sinner.è invece riuscito nell’impresa di battere Carlos Alcaraz (che, va detto, non era al meglio) e sogna un altro successo per mettere in ghiaccio un insperato accesso alle semifinali. Il periodo di forma del norvegese resta però tutt’altro che positivo mentre Sascha è reduce dal prestigioso successo a Parigi-Bercy. Non a caso sarà il tennista di Amburgo a scendere in campo con i favori del pronostico, forte anche del 3-2 in suo favore nei precedenti (ha anche vinto l’unico confronto sul veloce indoor, a Bercy nel 2021).RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYscenderanno in campo mercoledì 13 novembre non prima delle ore 20:30.