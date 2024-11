Nerdpool.it - X Factor 2024 è Hell Factor con la doppia eliminazione! Ecco le assegnazioni del Live 4!

Leggi su Nerdpool.it

Il momento più temuto è arrivato! Giovedì 14 novembre, Xsi trasforma in “”, l’appuntamento infernale deiShow, con una serata intensa e carica di suspense. Questa quarta puntata in diretta dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW promette scintille, con unache metterà alla prova artisti e giudici.Una sera cruciale per la garaLa competizione si fa sempre più agguerrita per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, e le rispettive squadre sono pronte a dare il massimo sul palco dell’XArena. A dettare il ritmo della serata sarà come sempre Giorgia, con una conduzione pronta a seguire i momenti di alta tensione.La Giostra: il primo giro di eliminazioniCome da tradizione per l’attesissimo, la serata inizierà con la “giostra”: tutti i concorrenti si esibiranno uno dopo l’altro, portando sul palco il loro cavallo di battaglia senza interruzioni.