Ilgiorno.it - Urbanistica, lo scudo del Comune : "Stop a contatti informali e incontri"

Leggi su Ilgiorno.it

aitra i dipendenti dello Sportello Unico per l’Edilizia e gli operatori del settore. In un documento di tre pagine pubblicato ieri sul sito del, la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala fissa alcune regole per evitare accuse di favoritismi sulle pratiche edilizie, "considerata la difficoltà oggettiva dei dipendenti dello Sportello Unico per l’Edilizia di continuare serenamente a operare nel proprio lavoro senza possibilità, in attesa che le indagini e gli eventuali processi chiariscano i fatti contestati, di affermare la difesa delle proprie scelte amministrative". Parole che fanno da premessa al documento firmato dalla responsabile della direzione Rigenerazione urbana Simona Collarini e da quello della Direzione Attuazione diretta del Pgt Marco Porta.