Trump alla Casa Bianca la stretta di mano con Biden | Bentornato Donald Grazie per la transizione Joe

Joeha aperto le porte dellaper avviare ladi potere. Il leader Democratico aveva invitato il suo successore a Washington telefonandogli per congratularsi all’indomani della vittoria del tycoon alle presidenziali Usa, una settimana fa. Congratulazioni ribadita nell’incontro a quattr’occhi di oggi. «, ex presidente e presidente eletto», gli ha detto. «dell’invito, l’ho apprezzato molto», gli ha restituito la carineria, osservando come «la politica è dura e in molti casi non un gran bel mondo, ma oggi lo è». I due si sono poi assicurati a vicenda di essere pronti a collaborare per unacostruttiva al potere. Toni sideralmente opposti a quelli che hanno tenuto banco per tutta la campagna elettorale, nella qualeha battuto il tasto ogni giorno sui danni all’America del governo del «corrotto Joe».