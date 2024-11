Oasport.it - Roma-Lione oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Sfida di lusso al Tre Fontane., mercoledì 13 novembre, alle 21:00 si gioca, terzo match valido per il raggruppamento A della2024-2025 di. Un impegno particolarmente significativo per le giallorosse, pronte a misurarsi con quella che è di gran lunga la formazione più blasonata di tutto il Torneo.La squadra allenata dall’ex Juve Joe Montemurro ha infatti già alzato per otto volte la Coppa della rassegna continentale. L’ultima gioia in tal senso risale al 2022, quando le francesi sconfissero in Finale il Barcellona per 1-3. Un trionfo che ha preceduto l’uscita ai quarti del 2022-2023 e soprattutto il K.O nell’ultimo atto proprio contro la squadra catalana, adesso detentrice del titolo.Si prospetta dunque una disputa tutt’altro che semplice per le ragazze di Alessandro Spugna che, forgiate dal brillante successo in Campionato contro la Fiorentina, sembrano avere scacciato definitivamente i fantasmi palesatisi ad inizio stagione.