Quando dicevano ‘Devi aumentare di peso

Il viaggio di Timothée Chalamet: superare gli insuccessi inizialiTimothée Chalamet potrebbe non avere ancora trent’anni, ma vanta già una filmografia impressionante con oltre venti film, molti dei quali in ruoli da protagonista. Tuttavia, il suo percorso verso la celebrità ha avuto i suoi ostacoli, soprattutto all’inizio della sua carriera,la sua corporatura snella rappresentava una sfida. Chalamet ricorda chefece un provino per franchise popolari.come Maze Runner e Divergenti commenti sul casting spesso suggerivano che non aveva il “fisico giusto” per questi ruoli. Questo back divenne una sfida ricorrente nei suoi primi anni, ma non lo distolse dal perseguire i suoi sogni.Superare gli stereotipi con l’autenticitàNonostante i rifiuti, Chalamet trovò il suo stile unico e il suo senso di sé, che lo aiutarono a ritagliarsi uno spazio nel settore.