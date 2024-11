Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 di Novembre 2024

Leggi su Game-experience.it

Interactive Entertainment hadidi, rivolti anche in questo caso ai possessori di una PS5 o PS4.Diamo quindi un’occhiata ipronti ad arricchire il PSnel corso di questo mese di:Grand Theft Auto V PS4, PS5Dying Light 2: Stay Human PS4, PS5Like a Dragon: Ishin PS4, PS5MotoGP 24 PS4, PS5The Sims 4 Island Living (solo add-on) PS4Digimon Survive PS4Overcooked! All You Can Eat PS4, PS5Stick Fight: The Game PS4Clash: Artifacts of Chaos PS4, PS5Killer Frequency PS4, PS5Hungry Shark World PS4Chivalry 2 PS4, PS5Qui sotto scopriamo invece i titoli in arrivo nel(anche per PS VR2) la prossima settimana:Synapse PS VR2Blood Omen: Legacy of Kain PS4, PS5Blood Omen 2 PS4, PS5Resistance: Fall of ManResistance 2Consigliamo infine di scoprire iper PS5 e PS4 di Ottobredel, ed anche quelli che hanno arricchito il tier Essential all’inizio di questo