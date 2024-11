Ilfattoquotidiano.it - Lusso, la crisi si aggrava, il 2024 una delle peggiori annate di sempre. L’ex numero uno di Gucci: “I prezzi sono aumentati troppo”

Tempi duri, anche per il. Cosa insolita, poiché il comparto abitualmente supera indenne le fasi di, visto che la clientela di riferimento raramente le patisce. Accade nel mondo, accade in Italia. Nei primi sei mesi dell’annoport italiano è calato di oltre il 5%, con una perdita di quasi 2 miliardi di euro. Uno studio della società di consulenza Bain ha calcolato che la base globale dei consumatori di prodotti diè diminuita, in due anni, di 50 milioni di persone. Ne rimangono 350 milioni. Le vendite mondiali caleranno quest’anno del 2%, configurando unadi, per un mercato che vale circa 360 miliardi di euro. Pesa soprattutto la Cina, per cui è stimato un calovendite del 2o%. “È la prima volta che il settore dei beni dipersonali registra un calo dalladel 2008-2009, fatta eccezione per la pandemia”, ha detto Federica Levato, partner di Bain.