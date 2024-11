Ilrestodelcarlino.it - Le note di Allevi risuonano alle Muse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un atteso ritorno al Teatro delledi Ancona. E’ quello di Giovanni, che questa sera (ore 21) sarà di scena con il suo ‘Piano Solo Tour’. Il popolarissimo compositore e pianista marchigiano si ripresenta al suo affezionato pubblico nella veste che lo ha lanciato, e che più lo rappresenta: da solo con il suo amato strumento, pronto ad eseguire i brani della sua ultima opera musicale ‘Estasi’, per poi ripercorrere la propria storia artistica interpretando i brani di maggiore successo, a partire da ‘Come sei veramente’, brano divenuto celebre a livello internazionale anche perché utilizzato come colonna sonora di uno spot della BMW diretto da Spike Lee. "Attraverso ledel pianoforte Giovanniconduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi".