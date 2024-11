Panorama.it - Il mondo secondo Trump

>La vittoria di Donaldha portato alcuni commentatori a ipotizzare scenari apocalittici nei rapporti politici tra gli Stati Uniti e il Vecchio continente. Il presidente americano in pectore viene dipinto come un nemico dell’Europa, pronto ad abbandonarla a se stessa o a spaccarla al suo interno, con il preciso scopo di indebolirla. Davanti a queste previsioni, viene da chiedersi: ma le cose stanno veramente così? Cominciamo proprio dal nostro Paese. L’Italia potrebbe guadagnare dalla politica estera della nuova amministrazione. Il tycoon ha infatti intenzione di ripristinare la logica degli Accordi di Abramo con il primario intento di promuovere un riavvicinamento tra israeliani e sauditi, rispolverando al contempo la politica della «massima pressione» sull’Iran. Ebbene, non è affatto escluso che il 47esimo presidente degli Stati Uniti possa puntare a estendere gli Accordi di Abramo anche al Maghreb: non dimentichiamo d’altronde che, nel dicembre 2020, il Marocco siglò la normalizzazione dei rapporti con Israele.