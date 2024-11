I giocatori più creativi della Premier League – classifica

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-13 20:39:49 Chiedi al tifoso medio chi è il giocatore più creativoe di solito la risposta sarà: Kevin de Bruyne, giusto?Ebbene, a causa di un infortunio, non è stato il caso in questa stagione, con il maestro belga che ha gestito solo quattro presenze in questa stagione.Guardando oltre De Bruyne e potresti nominare artisti del calibro di Bukayo Saka, Cole Palmer o Mohamed Salah come i prossimi migliori creatori, ma i dati sottostanti suggeriscono che ci sono stati alcuni eroinon celebrati in questa stagione.Quel trio costituisce i primi tre assist in questa stagione rispettivamente con sette, sei e sei, ma guardando i dati di Opta's Chances Created, presi da The Analyst, emerge una storia diversa.A differenza delle statistiche sugli assist, Chances Created non si basa sul fatto che l'attaccante abbia realizzato l'occasione, rendendolo probabilmente un modo più accurato per misurare latà di un giocatore.