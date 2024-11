Donnapop.it - Emma Marrone e il periodo tragico della sua vita: «Ero distrutta e incazzata»

Leggi su Donnapop.it

, la nota cantante salentina, ha recentemente condiviso i traumi e le sfide che ha affrontato nel corsosua. In un’intervista rilasciata al CorriereSera, ha aperto il suo cuore, mantenendo un tono diretto e sincero, parlando di momenti bui che l’hanno profondamente segnata.Oggi, dopo un lungo percorso di riflessione e lavoro interiore, si definisce in uno “stato di grazia”. Questa metamorfosi si è manifestata in un concerto al Forum di Assago, il primo di tre eventi che chiudono il progetto ‘Souvenir’. Mentre il Festival di Sanremo si avvicina, la domanda sorge spontanea: tornerà sul prestigioso palco dell’Ariston? La risposta, secondo, non è tardata ad arrivare.racconta il suo momento buioQuandoviene interpellata sulpiù criticosua, non esita a riportare la mente al 2022, anno in cui ha perso il padre, una figura fondamentale per lei.