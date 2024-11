Lanazione.it - Ecco il camion autospurgo più piccolo al mondo. E il brevetto parla toscano

Leggi su Lanazione.it

Prato, 13 novembre 2024 - Si chiama 'Safe Combi' ed è il mezzo dipiùal. Parliamo di uninternazionale nato dalla collaborazione fra Massimo Durgoni (Altimax di Prato), Ampr degli ingegneri Marco Pascale e Antonio Rosanova (di Nocera Inferiore) e Piaggio che ha portato alla creazione di una macchina ad elevate prestazioni, perfetta in ambito urbano ed extraurbano, che garantisce portata, ingombri ridotti e maneggevolezza. Safe Combi è in grado di aspirare e trasportare rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido e fangoso. Non solo. Può effettuare lo spurgo di pozzi neri e la pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d'acqua ad alta pressione. La prima impresa in Italia a dotarsi deldi spurgo piùalè stata il Gruppo Spaggiari, azienda di Reggio Emilia, fondata nel 1981 da Luciano Spaggiari, e da tempo leader nel settore dei servizi ambientali.