Gaeta.it - Centocelle: l’illuminazione pubblica continua a deludere, la sicurezza a rischio nella piazza

Facebook WhatsAppTwitter La questione delstoricadiè tornata al centro dell’attenzione dopo che i residenti hanno segnalato una mancanza parziale e totale di lucezona. Questo fenomeno non è recentissimo; risale a cinque anni fa un’apposita segnalazione rivolta all’allora consigliere del Partito Democratico, Antonio Pietrosanti. Durante questo lungo periodo di attesa, nonostante gli interventi iniziali, la situazione è rimasta critica, sollevando interrogativi sulladegli abitanti e dei visitatori.Un problema che si protrae da anniNel periodo della Giunta Pentastellata con Giovanni Boccuzzi come presidente, furono sollevate richieste per la sistemazione di diversi punti luce. Francesco Figliomeni, allora consigliere comunale, si era attivato affinché alcuni lampioni non funzionanti venissero ripristinati, specialmente dopo la riapertura didei Mirti, che era stata soggetta a lavori di lunga durata per la realizzazione della Metro C.