Lanazione.it - Calcio. Giovanile regionale. Forcoli e Monteserra sorridono

Leggi su Lanazione.it

Pisa 13 novembre 2024 – Nella JunioresElite continua la sfida tra la capolista Sestese ed il Fratres Perignano. I fiorentini espugnano Fucecchio ma il Fratres resta a meno tre grazie alla vittoria sul campo del Pontassieve per 1 – 2. Buon punto per il San Giuliano che torna con un 3 – 3 dalla trasferta a Cecina sul campo dello Sporting. Nelottava sconfitta su undici gare per il Fornacette quartultimo in classifica con nove punti. Il pesante 3 – 0 subito a San Gimignano costa la panchina a mister Di Mauro che da domenica sarà sostituito dal Ds Balluchi. Subito scontro salvezza in casa contro l’Invicta Sauro terzultimo insieme al Castiglioncello. Il Pisa Ovest torna da Certaldo con un pareggio a reti bianche (0 – 0). Il super derby Cenaia – Mobilieri Ponsacco termina con lo stesso risultato (0 – 0) al termine di una partita molto intensa e combattuta nella quale i padroni di casa falliscono undi rigore pesante, parato da Profeti.