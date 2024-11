Gaeta.it - Antonello Venditti: un amore incondizionato per Roma e l’invito a rispettarla

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La capacità di un artista di esprimere il suo legame con la propria città natale può rivelarsi un potente messaggio die responsabilità. È il caso di, il noto cantautoreno che, in occasione della cerimonia di consegna della Lupa Capitolina, ha parlato con passione della sua città. Le sue parole mettono in luce la necessità di rispettare e valorizzare, un luogo che, secondo, incarna la bellezza e le contraddizioni che la rendono unica al mondo.L’diperha sempre dichiarato il suo attaccamento a, evidenziando come la città rappresenti non solo un luogo fisico, ma un vero e proprio stato d’animo. Durante il suo intervento, ha condiviso la sua emozione per la cerimonia, comunicando un profondo senso di appartenenza.