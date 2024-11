Tutto.tv - Amanda interessata ad un coinquilino del GF? Luca accende il gossip: la reazione

Il clima nella casa del Grande Fratello è tutt’altro che tranquillo. La dodicesima puntata andata in onda martedì 12 novembre non ha fatto altro che innescare nuove dinamiche, lasciando gli animi degli inquilini molto turbati. Nel corso della serata è stata nuovamente palpabile la tensione che intercorre tra Lorenzo Spolverato eCalvani.L’attore ha affondato il milanese sottolineando il suo interesse smisurato per le telecamere e divertendosi a canzonare le sue potenziali capacità attoriali. Un diverbio che sembra non avere fine e che porta inevitabilmente i gieffini a dividersi in due schieramenti, proprio come accaduto durante il televoto sulla sincerità della coppia Shaila-Lorenzo. Nelle ultime ore anchene è andata di mezzo e si è mostrata molto adirata per ilche circola su di lei.