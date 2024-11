Nerdpool.it - Tutto è pronto per la diretta dei 30 anni di Warcraft

Leggi su Nerdpool.it

Domani, 13 novembre, si svolgerà laper i 30di! Un grande evento che riunirà i team di World of(retail e classic), Hearthstone eRumble. Inoltre, per prepare tutti all’evento, Blizzard ha pubblicato un video che ripercorre i più grandi eventi di World ofche si sono succeduti nel corso di questi grandiosi 20.Ladel 30°versario diinizierà alle 19 00 su Twitch, YouTube e TikTok, (anticipata da un breve pre-show) e presenterà il team di sviluppo diche rifletterà sul retaggio di questo universo di gioco leggendario e condividerà parte di ciò che sta per arrivare per ciascun titolo di.A seguito della, la festa proseguirà con una trasmissione del concerto “World of: 20 Years of Music”, prodotto da Helvepic e filmato in Svizzera a settembre.