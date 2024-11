Anteprima24.it - Scappa dall’ospedale con le flebo al braccio, 35enne salvata in strada dai sanitari

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata trovata edaidel Vopi, una donna ucraina di 35 anni, trovata in stato confusionale dopo esseretaSan Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La donna, ricoverata al Ruggi, erata dal nosocomio e vagava a piedi in giro per le strade della frazione di Pagliarone, a Pontecagnano. Spaventati i passanti, alla vista dellache vagava inin stato confusionale e con ancora leattaccate al, alcuni residenti hanno allertato il 118. Sul posto idel Vopi che hanno prestato le prime cure alla, riportandola nel nosocomio salernitano.L'articolocon lealindaiproviene da Anteprima24.it.