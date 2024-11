Ilnapolista.it - Scandalo in Inghilterra per l’arbitro che dà della fighetta a Klopp. Per il Telegraph è da voltastomaco

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

inperche dà. Per ilè da“Ci sono poche persone più noiose nel calcio moderno dei tifosi dei grandi club che credono alle teorie del complotto”. Evidentemente è un fenomeno trasversale, internazionale. E ora che inè scoppiato un mezzoper un arbitro beccato ad offendere, e per questo sospeso, ilscrive che adesso si ricomincerà con l’isteria generale, la var eccetera eccetera.“La maggior parte dei tifosi sopporta che le proprie squadre perdano regolarmente, spesso ingiustamente, e ricevano una frazionecopertura dell’éliteChampions League. Quindi risparmiateci i belati quando provate una frazione del nostro dolore. Sfortunatamente, questo lamento sta per raggiungere livelli mai esplorati prima, e dobbiamo ringraziare David Coote, l’uomo che ha dimostrato che un milione di orologi fermi avevano ragione”.