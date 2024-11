Secoloditalia.it - Sangue in Messico, chierichetti uccisi davanti la chiesa: l’ultimo scempio di una ferocia senza fine (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Induedi 13 e 15 anni sono statia colpi di arma da fuocoallaNostra Signora di Guadalupe nella comunità di Entebladero nel comune di Espinal, a nord dello stato di Vera Cruz. Uno dei due è morto sul colpo, l’altro invece è deceduto in ospedale. Lalocale ha chiesto di esprimere solidarietà per le due giovani vittime attraverso i propri canali di comunicazione.I duee l’altro massacro nelsettimanaStando alle fonti di Agensir, i due ragazzi non sono le uniche vittime della brutalità che frequentemente insanguina le strade messicane: infatti nelsettimana c’è stata un’altra tragedia che ha coinvolto 10 persone all’interno del bar “Nos cantaritos” a Quretaro, nel nord di Città del. Pertanto, il giornale messicano El Universàl è in grado di fare chiarezze sul duplice omicidio e rende noto che una delle linee d’indagine da parte delle forze dell’ordine riguarda proprio la partecipazione diretta delle organizzazioni criminali che agiscono nella zona veracruzana nell’omicidio dei due minorenni.