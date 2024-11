Rinasce Radio Nerazzurra | non più solo radio ma molto di più

Leggi su Ilnerazzurro.it

torna con una nuova veste: non piùuna, ma una vera e propria piattaforma per i tifosi interisti. Dopo mesi di ripensamento e rinnovamento, l’emittente rilancia con più strumenti e l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per tutti gli appassionati nerazzurri. Per realizzare questa visione è nataMedia, una startup innovativa dotata di tecnologia digitale, con l’ambizione di creare una community globale per i 55 milioni di tifosi interisti nel mondo e i 5 milioni in Italia.L’obiettivo è creare uno spazio fisico e digitale dove i tifosi possano incontrarsi, informarsi, discutere e condividere emozioni. Sotto il marchio diMedia offrirà programmi live quotidiani,cronache, contenuti podcast on demand, interazione sui social media (con oltre 200.