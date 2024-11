Oasport.it - Nuoto, i tempi limite per i Mondiali previsti ai Campionati Italiani in vasca corta 2024

Dal 14 al 16 novembre Riccione sarà ancora una volta la capitale delitaliano. Nella tre-giorni romagnola terranno banco gli Assoluti in, funzionali alla definizione della squadra che prenderà parte ainella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), programmati dal 10 al 15 dicembre nella Duna Arena.La Federha previsto una serie di criteri per la qualificazione a questa rassegna iridata. In primis, sono stati definiti gli atleti già qualificati:Gli atleti finalisti e/o medagliati a titolo individuale ai Giochi Olimpici di Parigi;Gli atleti che abbiano nuotato in batteria e/o finale in staffette medagliate ai Giochi Olimpici di Parigi;A titolo di squadra e non individuale le staffette finaliste ai Giochi Olimpici di Parigi.Come si può leggere, in base a questo documento, sono già con il pass Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Luca De Tullio, ovvero 10 uomini e 2 donne.