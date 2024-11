Ilnapolista.it - Mariani è stato redarguito, per Rocchi sarebbe stato più giusto evitare quel rigore (Gazzetta)

, perpiù)In pratica non si trova una persona del mondo del calcio che affermi chelo di Anguissa su Dumfries sia.Laoggi scrive diche haper la sua decisione. Laieri ha scritto chiaro e tondo che non era.Scrive la Gazza:Dache si apprende, anche lo stesso Gianluca, ovviamente, pensa che il tocco di Anguissa fosse leggero, sotto-standard appunto. Un cosiddetto rigorino, dili chepiùche dare. Il Var non aveva modo di intervenire, il Var sana gli errori ma non s’intromette nella valutazione (in questo caso di) di un tocco che c’era anche se evidentemente molto light.Gianlucaè chiaro, non va diretto su Conte ma parla idealmente a tutta la platea degli allenatori perché – ecco il suo pen- siero –lo che viene detto a fine partita in sede di intervista da parte dei tecnici può essere pesante per un giovane arbitro.