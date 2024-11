Tg24.sky.it - Maltempo, allerta rossa in Sicilia e scuole chiuse in alcuni comuni. Le previsioni meteo

Ilsta flagellando in queste ore il Sud Italia. A confermarlo l’per condizioniavverse che è stata emessa per la giornata di oggi, 12 novembre, dal Dipartimento regionale della Protezione civile e che interessa la costa Ionica dell’isola, tra Messina e Catania. Per quanto riguarda, invece, il resto dell’isola l’è arancione, ad eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, dove l’resta gialla. Sulla base di questa situazione è stata decisa la chiusura delle, per la giornata di oggi, a Catania e Messina e in diversidelle due provincie.anche ad Agrigento. Nella regione, secondo il bollettino della Protezione civile locale, sono previste "precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali.